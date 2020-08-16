Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски покзаала необычное фото, на котором позировала в провокационной позе

Эмили любит естественность, поэтому на пляже всегда появляется без укладко, макияжа и каких-либо косметических средств, скрывающих недостатки. При этом девушка выступает за активный образ жизни, поэтому чаще всего она не ходит в зал, а предпочитает прогулки на пляже, пешие прогулки вместе с подругами по вечернему городу и многое другое.

Пляжными кадрами, впрочем, модель делится заметно чаще. Стройная знаменитость любит эпатировать публику стильными кадрами, а также показывать новые модными бикини. В этот раз девушке удалось озадачить видом.

Позируя в синем бикини, она изогнулась на четсверенькам перед камерой, выставив при этом ягодицы на всеобщее обозрение. Вот как реагируют фанаты:

«Бум 💥 прямо в коробке», «Вот это прогиб👅», «Какой чудесный вид, никакого стыда😁😁😁», «Самый сок в бикини✊✊✊🐑🐑🐑», «Девушка умет поражать, продолжайте в том же духе🔥🙌», «Самая красивая женщина на земле 😍», «отлично», «A esta tambien le dio por el gorrito @ n.brusatin 😂,» «Простите, но у вас отменные формы😍», «Привет, ты красивая, особенно под ногами «, «Ты много раз была на коленях, а? 😈😋,» - написали пользователи.

Девушка каждый день показывает, как проводит время на пляже, на прогулке и дома в самых разных образах.

Так, модель отмечает, что она осторожно ухаживает за собой и получает удовольствие от того, что раз в месяц ходит в корейский спа. Она проводит там некоторое время, посещает бассейн и не боится лежать голой рядом с другими женщинами. Ей нравятся скрабы, поэтому она не отказывается от них у косметолога.

«Для меня важно чувствовать себя хорошо, когда ты поел. Я люблю свекольные соки и куркуму. Это так по-лос-анджелесски, и тебе этого не избежать. Но у меня нет тренера, и я не хожу в тренажерный зал. Я долго гуляю со своими подругами. Это все. Я просто не одержимый фитнесом человек. Я определенно выбиваюсь из ряда в своей отрасли» - отмечает модель в Инстаграм.

Яркое фото звезды, на котором она позирует в бикини в горошек поразило поклонников – стройная звезда восхитила идеально плоским животом.

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