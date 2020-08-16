Дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова разом з мамою Іриною Горовою, колишньою дружиною продюсера, похвалилися фігурами

На фото Ірина і Наташка стояли в білизні перед дзеркалом. Красуні без збентеження демонстрували фігури на радість фанатів. Обидві зірки виглядали чудово: підтягнутий живіт, точена талія, підкачані ніжки. Волосся Наташа та Ірина зібрали в хвіст, поки позували для знімка. Дочка Потапа взялася за голову і почала сміятися від того, що відбувається. Про це пише Politeka.net з посиланням на профілі красунь в соціальних мережах.

Фанати не змогли засипати компліментами дівчат або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "складно вибрати переможницю, одна краot іншої".

Ми писали, що прийомна дочка Потапа Наталія Горова вирішила порадувати шанувальників, показавшись в пікантному вбранні.

"13 днів планки 😁 хто зі мною?🤔 чому 13? Щоб точно витримати 😁 я поставила собі завдання-жоден день не пропускати планку - так і живемо», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що прийомну дочку українського продюсера Потапа Наташу Горову «застукали» з хлопцем, коли пара відпочивала.

"Сховалися від усіх", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова разом з хлопцем сидять під деревом, мило посміхаючись на камеру.

Нагадавши, фігуриста дочка Потапа наплювала на комплекси і показала принади в занадто тісному бікіні

А ще Politeka писала, що прийомну дочку Потапа в тісному купальнику "застукали" з коханим

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