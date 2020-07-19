22-летняя приемная дочь рэпера Потапа Наталья Горовая всколыхнула публику глубокими мыслями о любви и ревности

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде. Улыбающаяся Наталья приоделась в черный лонгслив, выгодно обтянувший ее рельефный торс и засветивший все пикантные линии и округлости, а также в джинсы-бананы с кожаным поясом. Красная сумочка-рюкзак дополнил ее лук.

Девушка сфотографировала собственное отражение рядом с красной машиной.

Горовая удивила откровением о том, что нужно наслаждаться каждой минутой жизни и не размениваться по мелочам.

"Нам отведено жить так мало времени, хотя казалось бы - в среднем лет 60, так много.. но мне вот уже 22, а когда я успела прожить это время? Не знаю. Никто не знает сколько вам отведено на жизнь и сколько на отношения. Потому важно ценить, слышать, наслаждаться, кайфовать от момента, развиваться, не сидеть на месте. Оставляйте свою ревность на задний план и просто наслаждайтесь отношениями. Проводите время с близкими, не ругайтесь с родителями, звоните бабушкам и дедушкам, фотографируйтесь и печатайте фотографии, потому что в телефоне все теряется", - поделилась своими мыслями Наталья, добавив в конце строчки из песни: "люби меня люби, жарким огнём, ночью и днём".

Пользователи поддержали Горовую, засыпав комплиментами:

"Золотые слова Чудесного Человека с Большой буквы!)"

"Какие правильные слова 🙏🏼"

"Хорошо,что ты поняла это так рано. Если это не просто слова,конечно😉😘"

"Така худенька😍😍😍🔥"

"Гарна🔥🔥🔥🔥"



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