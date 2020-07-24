Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула фигурой во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А так тоже бывает 💜», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Горовая позирует в тесном купальнике, целуя возлюбленного. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Отпадные. ОЧень счастлив за тебя», «счастья вам», «а ты красотка», «ну красотище же!», «красивые и счастливые», «милашка», «ну что за котики», «Он стесняется обнять??? Я бы по другому обнял. Он как будто маму обнимает😂😂», — пишут они.

До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась невероятной фигурой в одном купальнике

Так, девушка позирует перед зеркалом в крохотном белье, застыв перед на камеру полубоком. Благодаря этому звезда сумела подчеркнул роскошные формы и то, Как она сумела подготовиться к лету.

Уточним, что на заднем плане виднеется холодильник и часть окна. Тело Горовой буквально покрыто татуировками. Однако ее лица в кадре нет – она решила закрыть его мобильным телефоном. Поверх кадра был наложен фильтр, который делал его черно-белым.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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