Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула фигурой во время отдыха с возлюбленным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«А так тоже бывает 💜», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Горовая позирует в тесном купальнике, целуя возлюбленного. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Отпадные. ОЧень счастлив за тебя», «счастья вам», «а ты красотка», «ну красотище же!», «красивые и счастливые», «милашка», «ну что за котики», «Он стесняется обнять??? Я бы по другому обнял. Он как будто маму обнимает😂😂», — пишут они.
До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась невероятной фигурой в одном купальнике
Так, девушка позирует перед зеркалом в крохотном белье, застыв перед на камеру полубоком. Благодаря этому звезда сумела подчеркнул роскошные формы и то, Как она сумела подготовиться к лету.
Уточним, что на заднем плане виднеется холодильник и часть окна. Тело Горовой буквально покрыто татуировками. Однако ее лица в кадре нет – она решила закрыть его мобильным телефоном. Поверх кадра был наложен фильтр, который делал его черно-белым.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе