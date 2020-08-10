Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась роскошными изгибами в тесном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Например, год назад я была такой пампушкой и наслаждалась этим», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Горовая позирует в крохотном купальнике, демонстрируя аппетитные изгибы во всей красе. При этом знаменитость элегантно задрала руку, что придало снимку еще большую красоту.

Однако поклонники Горовой не могли что-либо сказать, поскольку фотографией красотка решила поделиться у себя в Сторис.

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«А так тоже бывает 💜», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Горовая позирует в тесном купальнике, целуя возлюбленного. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Отпадные. ОЧень счастлив за тебя», «счастья вам», «а ты красотка», «ну красотище же!», «красивые и счастливые», «милашка», «ну что за котики», «Он стесняется обнять??? Я бы по другому обнял. Он как будто маму обнимает😂😂», — пишут они.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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