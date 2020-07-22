Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречными изгибами в одном бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ловите меня солнечную в эту дождливую погоду», — говорится в подписи.
Уточним, что снимок является архивным, и сделан еще в 2018 году. На фотографии девушка позирует в одном бикини, элегантно задрав руку. Благодаря этому снимок получился невероятно красивым.
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Уточним, что несмотря на всю красоту знаменитости, ее поклонники могли наблюдать за ней молча, ведь фотографией она поделилась у себя в Сторис. Хотя многие из них бы как обычно забросали знаменитость "тоннами" комплиментов и восторгов.
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Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде. Улыбающаяся Наталья приоделась в черный лонгслив, выгодно обтянувший ее рельефный торс и засветивший все пикантные линии и округлости, а также в джинсы-бананы с кожаным поясом. Красная сумочка-рюкзак дополнил ее лук.
Девушка сфотографировала собственное отражение рядом с красной машиной.
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