Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречными изгибами в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ловите меня солнечную в эту дождливую погоду», — говорится в подписи.

Уточним, что снимок является архивным, и сделан еще в 2018 году. На фотографии девушка позирует в одном бикини, элегантно задрав руку. Благодаря этому снимок получился невероятно красивым.

Уточним, что несмотря на всю красоту знаменитости, ее поклонники могли наблюдать за ней молча, ведь фотографией она поделилась у себя в Сторис. Хотя многие из них бы как обычно забросали знаменитость "тоннами" комплиментов и восторгов.

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Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном наряде. Улыбающаяся Наталья приоделась в черный лонгслив, выгодно обтянувший ее рельефный торс и засветивший все пикантные линии и округлости, а также в джинсы-бананы с кожаным поясом. Красная сумочка-рюкзак дополнил ее лук.

Девушка сфотографировала собственное отражение рядом с красной машиной.

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