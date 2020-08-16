Дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая вместе с мамой Ириной Горовой, бывшей женой продюсера, похвастались фигурами

На фото Ирина и Наташка стояли в белье перед зеркалом. Красавицы без смущения демонстрировали фигуры на радость фанатов. Обе звезды выглядели великолепно: подтянутый живот, точеная талия, подкачанные ножки. Волосы Наташа и Ирина собрали в хвост, пока позировали для снимка. Дочь Потапа взялась за голову и начала смеятся от происходящего. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профили красоток в социальных сетях.

Фанаты не смогли засыпать комплиментами девушек или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Сложно выбрать победительницу, одна краше другой".

Мы писали, что приемная дочь Потапа Наталья Горовая решила порадовать поклонников, показавшись в пикантном наряде.

«13 дней планки 😁 кто со мной?🤔 почему 13? Чтобы точно выдержать 😁 я поставила себе задачу - ни один день не пропускать планку - так и живем», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что приемную дочь украинского продюсера Потапа Наташу Горовую «застукали» с парнем, когда пара отдыхала.

«Спрятались от всех», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая вместе с парнем сидят под деревом, мило улыбаясь на камеру.

Напомним, фигуристая дочь Потапа наплевала на комплексы и показала прелести в слишком тесном бикини

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