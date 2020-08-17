Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в максимально жаркому образі

На фото красуня позувала в блискучій білизні. Нижня частина була мереживною і прозорою, зірка не соромилася показати найцікавіші місця. Сьюзі підняла руки вгору, закривши очі від задоволення. На фото можна легко побачити ідеальну фігуру моделі і спокусливу груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов", "Прекрасно", "хороша поза", "Deusa", "Богиня, я люблю тебе, мама", "Красиво", "ти богиня, спору немає", "я хочу це дивитися завжди".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез вразила зухвалим фото.

На цей раз зірка показала фоловерам, як потрібно розслаблятися по-справжньому: вона лежить на білому піску, виставивши свої знамениті форми на загальний огляд, вимазавши їх в піску.

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес здалася в надзвичайно жаркому образі.

На фото красуня позувала в рожевому бікіні, яке майже не прикрив п'яту точку.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць у вузенькому боді похвалилася " титулом"

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