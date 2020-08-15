Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и рассказала о заботе

На фото Сьюзи позировала в белом боди, лежа вв это время на кровати. Красотка немного подняла пятую точку, чтобы она попала в кадр. Кортес не смотрела в объектив камеры, а просто лежала в постели. Рядом можно увидеть поднос с едой, который звезда принесли с утра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Забота о своих корнях помогает нам жить лучше. Мы не можем думать только о листьях и плодах, мы также должны обращать внимание на свои корни", - подписала загадочно публикацию звезда.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Моя королева", "Я, если хочешь теплого", "Вы замечательная, прекрасная", "Великолепно красиво", "Чудесно", "Смертельная красота".

Мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес сверкнула гордостью в кожаном белье.

"Бесстыдница" надела кожаное белье, представляющее собой тонкие полосочки, которые оплели все тело. Соблазнительная красотка выпятила свою пятую точку, чтобы дать возможность своим поклонникам ее рассмотреть.

Напомним, сочная хозяйка самых красивых ягодиц в купальнике сразила идеальным "орешком"

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в прозрачном белье показала топ бесстыдных кадров

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в белье из ремешков завлекала к себе в постель



