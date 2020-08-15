Колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова похвалилася розкішними вигинами під час відвертого танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах красуня виконує гарячий танець на камеру в купальнику з вирізом, ефектно демонструючи апетитну фігуру. У якийсь момент її стукають по голові й музика переривається.

Співачка виконувала танець під пісню "Savage", а після того, як музика перервалася і за кадром з'явився голос: "ні, ти не дика. Ти заміжня. І ти мама. Тому термін "дика" до тебе не має нічого спільного".

Звернемо увагу, що шанувальники Романової оцінили витівку кумира, закидавши виконавицю коментарями.

"оооох так, не одягнутися мені більше в леопард і не піти співати в караоке" Тропікана жінка", "Ну просто королева Тік-тока", "акторські дебюти Мартіна", "фігура відпадна", "краща", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що колишня солістка групи ВІА Гра, а нині популярна українська сольна співачка Міша Романова показала, в якому розкішному образі відзначила свій день народження

Нагадавши, пекуча Міша Романова з ВІА Гри розговорилася про відхід з групи: «Меладзе чекав мого повернення».

Як повідомляла Politeka, розкута красуня з "ВІА Гри" без білизни здивувала зухвалим чином: "виглядаєш на 18!".

Також Politeka писала, що безбашенна Міша Романова здивувала зухвалим трюком на концерті: "буде сальто".