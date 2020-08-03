Бывшая солистка группы ВИА Гра Миша Романова откровенно рассказала о том, как ушла в сольные исполнительницы

Накануне своего дня рождения певца дала интервью программе «Утро с Интером», в котором рассказала о том, как решилась начать сольную карьеру.

По словам Миши, после ее ухода из ВИА Гры Константин Меладзе долго ждал ее возвращения в коллектив, однако после долгого затишья она начала работать над сольным материалом.

«Константин Меладзе ждал моего возвращения в коллектив, но я была не готова. Спустя год затишья я начала работать над сольным репертуаром. Хотелось, чтобы мои перемены заметили абсолютно все. Было решено изменить и имидж на тот, в котором я бы чувствовала себя максимально комфортно. Признаться, во время первого сольного концерта я безумно волновалась: у меня было ощущение, будто я выхожу впервые на сцену», - рассказала Романова.

Она также прокомментировала свои отношения с Максом Барских. По словам Миши, они давние приятели, которые вместе приехали покорять столицу из Херсона. Певица рассказала, что Барских поддержал ее решение выступать сольно и даже взял на себя обязанности ее продюсера.

Певица также раскрыла любопытную деталь из своего контракта. Как выяснилось, одно из условий в нем гласит, что вес Миши не должен превышать 53 килограмма. Романова уточнила, что сама настояла на таком условии, чтобы поддерживать себя в тонусе.

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