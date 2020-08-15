Бывшая солистка «ВИА Гры» Миша Романова похвасталась роскошными изгибами во время откровенного танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах красотка исполняет горячий танец на камеру в купальнике с вырезом, эффектно демонстрируя аппетитную фигуру. В какой-то момент ее стукают по голове и музыка прерывается.

Певица исполняла танец под песню «Savage», а после того, как музыка прервалась и за кадром появился голос: «Нет, ты не дикая. Ты замужем. И ты мама. Поэтому термин «дикая» к тебе не имеет ничего общего».

Обратим внимание, что поклонники Романовой оценили выходку кумира, забросав исполнительницу комментариями.

«оооох да, не одеться мне больше в леопард и не пойти петь в караоке «Тропикана женщина», «Ну просто королева тик-тока», «Актерские дебюты Мартина», «фигура отпадная», «лучшая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что бывшая солистка группы ВИА Гра, а ныне популярная украинская сольная певица Миша Романова показала, в каком роскошном образе отметила свой день рождения

Напомним, жгучая Миша Романова из ВИА Гры разоткровенничалась об уходе из группы: «Меладзе ждал моего возвращения».

Как сообщала Politeka, раскованная красавица из "ВИА Гры" без белья изумила дерзким образом: "Выглядишь на 18!".

Также Politeka писала, что безбашенная Миша Романова удивила дерзким трюком на концерте: "Будет сальто".