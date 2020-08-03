Экс-участница популярной группы "ВИА Гра" Миша Романова к своему юбилею порадовала поклонников необычным нарядом

Как сообщает Politeka.net, 3 августа певица отмечает 30-й день рождения. По такому поводу она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новое фото.

Миша Романова подчеркнула свою идеально стройную фигуру черным корсетом, поверх которого наложила зеркальный нагрудник из пластика или металла. На снимке отчетливо видно, что под ним у знаменитости нет бюстгальтера, что придает образу пикантного шарма. Девушка позирует на камеру с томным взглядом, поглаживая свои бедра. Для съемки Миша Романова также сделала себе пышную прическу с завивкой.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид звезды и оставили много позитивных комментариев под фото:

"Миииша, с Днём Рождения!!!! Ты нереальная красавица и талант, я желаю тебе бесконечной удачи, гармонии в душе, творческой энергии и новых высот!!!! ❤️❤️❤️"; "Прекрасный возраст для девочки, когда красивая и уже мудрая по жизни из-за полученного опыта)))"; "Мишкаааа с днём рождения 💛 свети и сияй, королева 🔥"; "Милая красавица!!! 😍 Поздравляем с днем рождения!!! Будь самой любимой и самой счастливой!!!"; "С днём рождения !!! Выглядишь на 18 👍👍👍".

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