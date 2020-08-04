Бывшая солистка группы ВИА Гра, а ныне популярная украинская сольная певица Миша Романова показала, в каком роскошном образе отметила свой день рождения

Накануне звезда отметила свой юбилей - ей исполнилось 30 лет, сообщает Politeka.net. Звезда не могла не устроить праздник по такому поводу, и уже успела получить множество поздравлений от других знаменитостей. А на следующий день после торжества Миша решила показать поклонникам, в каком образе она отмечала день рождения.

Так, Романова опубликовала в Инстаграм новый снимок, на котором она позирует в роскошном платье. Ярко-красный наряд привлекает к себе внимание не только страстным цветом, но и глубоким декольте, высоким вырезом на узкой юбке и длинным шлейфом. Платье идеально подчеркивает все достоинства женственной фигуры звездной красотки.

Свой образ роковой блондинки Миша дополнила стильной укладкой с роскошными кудрями.

«Отпраздновали», - коротко подписала фото певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Надеюсь, вчерашнее 30-летие запомнится на всю жизнь», «Богиня», «Красотка», «Ещё раз с праздником. Фото динамит», «У Вас очень красивая фигура!», «Красота страшная сила», «Шикарная», «бомбическая, с днём рождения, роскошная артистка!», «Не к чему придраться», «Прекрасно выглядишь. Безумная, радостная, блестящая, красотка, элегантная», - пишут люди.

Напомним, жгучая Миша Романова из ВИА Гры разоткровенничалась об уходе из группы: «Меладзе ждал моего возвращения».

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