Бывшая участница трио «ВИА Гра» Миша Романова показала, как умеет заводить публику на своих концертах

На своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала кадр с одного из выступлений, снятого кем-то из зрителей, передает Politeka.net.

На фото девушка во время исполнения песни выполняет довольно рискованный трюк: она наклоняется спиной на тумбу, стоящую на сцене и поднимает одну ногу резко вверх. При этом она не выпускает из рук микрофон.

«Молодчинка Миша, зажгла 🔥🔥🔥 хотя никто не сомневался.. Миша может все🔥🔥🔥», «Эта наша Миша😍», «Не удивлюсь, что будет сальто!! 💪😍💓👏💐🔥🙌», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Романова сверкнула невероятной красотой в присутствии шейха. На своей странице в соцсети она поделилась интересным фото, которое подписала лаконично: «Похитил шейх».

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Романова позирует рядом с шейхом, демонстрируя перед ним роскошный бюст.

Также мы рассказывали, что артистка поделилась кадром с отпуска. Певица отдыхает в Одессе.

Она позирует на матрасе у самого моря, одетая в обтягивающий купальник-боди оранжевого цвета. Наряд оказался настолько тесным, что "засветил" все пикантные подробности на теле красотки, а к тому же похож на обмундировку спасателей. В таком образе девушка переплюнула даже Памелу Андерсон.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

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