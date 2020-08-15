Заощадження українців у період з початку року істотно скоротилися, про що свідчать дані чиновників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу офісу президента.

Так, голова ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що з початку року розмір заощаджень громадян істотно скоротився.

"... у першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%», - йдеться в повідомленні.

Водночас Данилишин розповів, що могло б хоч якось виправити ситуацію.

"Підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи та, відповідно, збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини необхідно і доцільно в цей момент", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні може зрости на 277 гривень - до п'яти тисяч на місяць. Експерти радять не радіти заздалегідь подібним нововведенням, адже вони тягнуть за собою не тільки позитивні моменти, але і можуть мати серйозні наслідки. При цьому з 2021 року рівень "мінімалки" буде ще підвищений - вона становитиме шість тисяч гривень.

Однак експерти стверджують, що це спричинить зростання інфляції та курсу долара.

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