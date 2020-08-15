Стало известно, почему повышение минимальной зарплаты в Украине не выгодно

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти на 277 гривен - до пяти тысяч в месяц. Эксперты советуют не радоваться заранее подобным новшествам, ведь они влекут за собой не только позитивные моменты, но и могут иметь серьезные последствия.

Об этом пишет издание ТСН.

Жить на "минималку" сейчас в Украине тяжело. Многие ищут варианты дополнительного заработка. Но уже с 1 сентября можно будет получать 5 тысяч грн, а с 2021 - 6 тысяч.

У экономистов отношение к президентской инициативе разное. Например, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский уверяет, что с повышением минимальной зарплаты вырастут и взлетят выплаты, исчисляемые от нее - судебные сборы, налоги на недвижимость, ставка единого налога для малого бизнеса. То есть обычные украинцы пострадают от повышения, ведь налоги тоже возрастут.

"При падающей экономике минимальную зарплату не увеличивают. При том, что уровень инфляции за этот год у нас составляет до 5%. Иными словами, обоснованных оснований, чтобы так резко, на 20% повышать минимальную зарплату, нет", - объясняет эксперт.

А вот глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает наоборот.

"Рисков в этом случае я не вижу. Даже если говорить с 2014 года, когда у нас минимальная зарплата выросла почти в 4 раза, инфляция выросла только в 2,7 раза", - проинформировал он.



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