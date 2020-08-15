Американська модель Ебігейл Речфорд посвітила значними формами в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в мікроскопічному бікіні, демонструючи значні форми з апетитних ракурсів. Доповнити образ модель вирішила за допомогою ідеальної укладки й красивими сережками з кільцями.

Уточнимо, що знімок являє собою серію кадрів, на яких Речфорд позує в різних позах, демонструючи себе "у всій красі", грайливо поглядаючи в кадр.

Кадри знаменитість ніяк не підписала, а її шанувальники не могли що-небудь сказати, адже кадри вона викинула у себе в Сторіс.

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На фото Ебі позує в бікіні зі зміїним забарвленням. Красуня сиділа на шезлонгу і посміхалася. Трусиків практично не видно на фото, зате можна побачити п'яту точку красуні, яка без сорому її демонструвала. Волосся модель залишила розпущеним, поки показувала ідеальні ніжки для знімка.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і не змогли написати коментарі, але так і хочеться сказати: так виглядає рай, "Божественна дитинко".

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