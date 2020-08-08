Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд посветила «добром» в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в крохотном бикини, эффектно закинувши руки за голову. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и браслеты на руки. Сама модель при этом закрыла назад голову и приоткрыла рот.

Из-за крохотного белья кажется, что прелести знаменитости вот-вот выпрыгнут из него.

Кадр модель никак не подписала, а ее поклонники были лишены такой возможности из-за того, что снимок был опубликован в Сторис.

До этого мы рассказывали, что 27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд не перестает радовать поклонников своей красотой.

Каждый день Бикинибейба, как прозвали девушку из-за ее выдающихся форм, старается публиковать в социальной сети свежие яркие снимки, в которых демонстрирует красивое белье и собственную роскошную фигуру.

Не стал исключением и новый день. Пока большинство украинцев замерзают и пробираются в тумане на работу, Эбигейл напоминает, что где-то в мире очень тепло и светит яркое солнце, согревая все вокруг. Она позирует в бикини золотого цвета, которое с трудом прикрывает пышные формы, и блестящем поясе-юбке.

Напомним, знойная Эби Рэтчфорд сверкнула прелестями в полупрозрачном белье.

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».