Американская модель Эбигейл Рэтчфорд посветила внушительными формами в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в микроскопическом бикини, демонстрируя внушительные формы с аппетитных ракурсов. Дополнить образ модель решила при помощи идеальной укладки и красивых сережек с кольцами.

Уточним, что снимок представляет собой серию кадров, на которых Рэтчфорд позирует в разных позах, демонстрируя себя "во всей красе", игриво поглядывая в кадр.

Кадры знаменитость никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.

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На фото Эби позирует в бикини со змеиной расцветкой. Красотка сидела на шезлонге и улыбалась. Трусиков практически не видно на фото, зато можно увидеть пятую точку красавицы, которая без стыда ее демонстрировала. Волосы модель оставила распущенными, пока показывала идеальные ножки для снимка.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и не смогли написать комментарии, но так и хочется сказать: так выглядит рай, "Божественная детка".

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