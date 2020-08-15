Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася неймовірною фігурою, намагаючись влізти в костюм для дайвінгу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Головне перед дайвінгом - надіти костюм!» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах її «тягає» по кімнаті її помічник, намагаючись допомогти їй вбереться в костюм.
"Леся Іванівно Кусто", - каже в якийсь момент сама телеведуча, заливаючись при цьому сміхом.
У "Кварталі 95" розкрили цікаві подробиці про Олену Кравець і Юзика: "Вона ходила..."
Спокуслива сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "Вогонь, Світлана відпочиває!"
НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею
В "Квартал 95" обговорюють втрату, Євген Кошовий розкрив подробиці: "У Валерія Жидкова..."
Уточнимо, що шанувальники Нікітюк не могли прокоментувати пікантний інцидент, оскільки телеведуча поділилася кадрами у себе в сторіс.
До цього ми розповідали, що легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк здалася разом зі своїми домашніми "улюбленцями".
Як виявилося, Леся завела собі декоративного кролика, який тепер розважає її разом з собачкою. На фото Нікітюк тримає пухнастого малюка в руках, сидячи в плетеному кріслі на вулиці, вона також притискає до себе песика, який примостився поруч. Красуня одягнена в легкий наряд небесно-блакитного кольору: шортики й короткий топ з рукавами. Леся закинула ногу на ногу і задумливо опустила погляд.
Нагадавши, Українська Барбі Леся Нікітюк звела з розуму виглядом в занадто маленькому костюмі:»Боже, які...".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк натягнула тісний купальник і побешкетувала перед камерою: "я знаю, ви чекали цього!».
Також Politeka писала про поповненні в родині Лесі Нікітюк, перші фото з малюком облетіли мережу « "який миленький".