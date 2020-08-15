Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася неймовірною фігурою, намагаючись влізти в костюм для дайвінгу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Головне перед дайвінгом - надіти костюм!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах її «тягає» по кімнаті її помічник, намагаючись допомогти їй вбереться в костюм.

"Леся Іванівно Кусто", - каже в якийсь момент сама телеведуча, заливаючись при цьому сміхом.

Уточнимо, що шанувальники Нікітюк не могли прокоментувати пікантний інцидент, оскільки телеведуча поділилася кадрами у себе в сторіс.

До цього ми розповідали, що легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк здалася разом зі своїми домашніми "улюбленцями".

Як виявилося, Леся завела собі декоративного кролика, який тепер розважає її разом з собачкою. На фото Нікітюк тримає пухнастого малюка в руках, сидячи в плетеному кріслі на вулиці, вона також притискає до себе песика, який примостився поруч. Красуня одягнена в легкий наряд небесно-блакитного кольору: шортики й короткий топ з рукавами. Леся закинула ногу на ногу і задумливо опустила погляд.

Нагадавши, Українська Барбі Леся Нікітюк звела з розуму виглядом в занадто маленькому костюмі:»Боже, які...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк натягнула тісний купальник і побешкетувала перед камерою: "я знаю, ви чекали цього!».

Також Politeka писала про поповненні в родині Лесі Нікітюк, перші фото з малюком облетіли мережу « "який миленький".