Леся Никитюк примерила на себя образ Барби и удивила новостями о пополнении в семье

Известная украинская ведущая поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Леся рассказала, что в их семье пополнение – они решили завести кролика.

«Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался», - написала звезда.

Она также поделилась кадрами с новым питомцем. На них Леся сидит на пеньке в нежно розовом костюме из короткого топика и мини-юбки. Вместе с блондинистыми волосами звезды этот наряд делает ее похожей на куклу Барби.

Ведущая радостно демонстрирует на камеру пушистого крольчонка, который теперь будет жить в ее семье. Судя по короткому видео, племянники звезды в восторге от питомца, а собака Леси уже успела им заинтересоваться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Поклонники Леси активно комментируют ее пост.

«Ну прям Пэрис...Мисс Хилтон должна напрячься», «Вау шикарная леди», «Какой миленький зайчик», «Красота и милота», «Ах эти ноги ноги», - пишут люди.

До этого мы писали, что Никитюк показала себя в черном топике и шортах, дополнив образ рисунками на руке. На красотке можно увидеть хищную раскраску, а в руке горящий факел. Фото вышло эффектным и в жарком стиле, который никого не оставил равнодушным.

Напомним, Леся Никитюк нашла свой идеальный образ, результат перевоплощения поражает: "Вся в татухах".

Как сообщала Politeka, Никитюк без стыда посветила бездонным декольте в легендарном образе.

Также Politeka писала, что шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини: "Красотка-украиночка".