Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк пошалила на камеру в облегающем купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я знаю, вы ждали на это видео», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует на фоне палатки, которую она собирает со своей кумой. Телеведущая в облегающем купальнике исполняет зажигательный танец под звуки Benny Benassi – satisfaction, эффектно двигаясь в такт.
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Под конец ролика сама ведущая не выдерживает и «заливается» смехом. Однако ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадрами она поделилась у себя на странице в Сторис.
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На фото Леся позировала в черном топике и шортах, дополнив образ рисунками на руке. На красотке можно увидеть хищную раскраску, а в руке горящий факел. Фото вышло эффектным и в жарком стиле, который никого не оставил равнодушным.
Поклонники буквально сразу забросали кумира комплиментами, а опубликованные снимки набрали тысячи лайков.
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