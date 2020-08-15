Молода дружина відомого танцюриста Влада Ями Ліліана продовжує підкорювати своїх підписників у соцмережі розкішною красою

Цього разу вона в розділі сторіз в соціальній мережі Instagram поділилася кадром, на якому постала перед публікою в чорному стильному бюстьє. Воно ніжно облягає фігуру красуні і дозволяє розглянути не тільки красиву форму грудей, але й ідеальний прес.

Відзначимо, що на обличчя Ліліана нанесла трохи косметики, підкресливши виразні вилиці, а також довгі вії. На кадрі також можна помітити букет троянд, які доповнюють і без того приголомшливий образ дівчини.

Що думають підписники з приводу фото, залишається тільки здогадуватися, оскільки функції коментування в сторіз немає. Але, як правило, фанати прихильно щоразу зустрічають публікації Ліліани, оскільки вона завжди ретельно продумує кожен образ і завжди виглядає на кадрах практично ідеально. При цьому вона ніколи не перегинає палицю з відвертістю і не прагне набрати побільше підписників за допомогою провокативних фото або відео.

Сам Влад Яма також часто ділиться фотографіями дружини, не приховуючи гордості, що його любить така розкішна жінка. Так, зовсім недавно він опублікував знімок Ліліани на тлі моря, що переливається під променями сонця.

На ній екстравагантне плаття, яке вигідно підкреслює її бюст. Варто відзначити, що красуня не одягла під нього бюстгальтер, через що образ став ще більш пікантним. Його довершив крислатий капелюх, яким Ліліана закрила половину свого обличчя, ніби від сліпучих променів сонця. До того ж, вона піднесла до губ ніжну польову квітку.

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