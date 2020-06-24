Влад Яма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде

Знаменитый украинский танцор опубликовал новые фото и видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.

На одном из фото Яма продемонстрировал на камеру свои накачанные бицепсы.

Катался хореограф не только в одиночку, но и с ребенком. На опубликованных кадрах лица малыша не видно, однако можно предположить, что это сын артиста.

«Эх, прокачу!», - подписал публикацию танцор.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Класс. Вы просто огонь!!», «Вода красивая! И Влад, конечно же!», «Гонщик!», «Молодцы. Как классно. С ветерком», «Какие вы умнички, что катаетесь в жилетах!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Яма показал свою тренировку в спортзале.

На фото Влад Яма позирует в кроссовках и майке, а еще в штанах. Красавчик в этот раз был в качалке и решил подтянуть свой бицепс, подтягиваясь на турнике. Кадр получился мотивирующим, а еще на нем можно оценить подтянутое тело Ямы.

Напомним, неутомимый Влад Яма показал, на что способен на турнике: "Какая сила!".

Как сообщала Politeka, Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына, кадры облетели сеть: на кого похож мальчик.

Также Politeka писала, что Влад Яма блеснул накаченным телом в спортзале, мотивирующие кадры: "Грудь всему голова".