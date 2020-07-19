Супруга известного украинского хореографа Влада Ямы Лилиана поделилась с поклонниками кадрами трогательной фотосессии с любимым мужем

Несколько фотографий красотка опубликовала на своей странице в социально сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Девушка позирует, лежа на коленях у любимого и смотря ему в глаза с улыбкой на лице. На ней – белая блуза, оголяющая плечи, и коричневый в узорах корсет, подчеркивающий идеальную фигуру. Влада для фотосесии нарядили в белую рубашку и светлые брюки, а локацией для съемок выбрано поле с достигшей пшеницей.

Мужчина нежно смотрит на красавицу-жену, положив ей одну руку на голову, а другую – на груди.

От снимков веет теплотой и любовью, ведь пара никогда не стеснялась демонстрировать свои чувства на публике, удерживая титул одной из самых красивых и крепких семей в отечественном шоу-бизнесе.

«Какие вы красивые 😍», «Вы невероятно красивые 😘😍🌺», «Очень красивые фото❤.Таки чувственные и искренние😍», «💔💔💔 в самое сердце», «Это фото шедевры ❤️❤️❤️❤️❤️ просто печатать и украшать ваш дом», «Я не знаю как можно быть такой идеальной, вот хочется доколупаться, а не к чему. 🔥👍😉», – пишут восторженные поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Влад Яма отметил 38-летие и поспешил похвастаться в сети сюрпризом, который ему сделала супруга.

Он опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в постели. Жена не стала ждать утра, а жарко поздравила мужа в полночь 10 июля, преподнеся ему подарок прямо в кровать.

Влад в одних трусах застенчиво прикрылся подушкой и держал в руках серебристую коробку, синий цветок гортензии и воздушные шарики. Сонный, но счастливый хореограф посмотрел в камеру со своей обворожительной улыбкой.

Напомним, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».

Как сообщала Politeka, Влад Яма растрогал украинцев семейным снимком с наследником: "Не могу налюбоваться...".

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