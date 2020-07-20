Жена Влада Ямы Лилия показала, как отдыхает на берегу озера в романтичном платье

Красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото она показала свой спокойный отдых на природе.

Так, жена знаменитого украинского танцора сидит на газоне на берегу озера и задумчиво смотрит вдаль. На ней темно-синее джинсовое платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Образ дополняют стильные очки и роскошные распущенные волосы, которые свободно спадают на плечи красотки.

В посте Лилия рассказала о новой сладости, которая может храниться целых 3 месяца. При этом ее муж в комментариях пошутил на тему того, что не может гарантировать такую долгую сохранность лакомства.

«Но за сохранность конфет дома дольше трех дней я не отвечаю», - написал Яма.

Подписчики его жены не смогли удержаться от комплиментов.

«Лилечка, Вы шикарны, волосы очень красивые», - пишут в комментариях.

До этого мы писали, что Лилия поделилась с поклонниками кадрами трогательной фотосессии с любимым мужем. Несколько фотографий красотка опубликовала на своей странице в социально сети Инстаграм.

Девушка позирует, лежа на коленях у любимого и смотря ему в глаза с улыбкой на лице. На ней – белая блуза, оголяющая плечи, и коричневый в узорах корсет, подчеркивающий идеальную фигуру. Влада для фотосесии нарядили в белую рубашку и светлые брюки, а локацией для съемок выбрано поле с достигшей пшеницей.

Мужчина нежно смотрит на красавицу-жену, положив ей одну руку на голову, а другую – на груди.

Напомним, роскошная жена Влада Ямы показала семейную идиллию с мужем.

Как сообщала Politeka, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».

Также Politeka писала, что Влад Яма растрогал украинцев семейным снимком с наследником.