Звезда шоу "Танцы со звездами" Влад Яма поделился удивительными кадрами со своей женой Лилией

Как пишет Politeka.net, знаменитый танцор опубликовал снимки с семейной фотосессии на своей странице в "Инстаграм".

Яма сфотографировался с красавицей-супругой во время совместной поездки во Львов. На трогательных кадрах Влад позирует в поло горчичного цвета, а Лилия надела черное платье на завязках. Муж и жена нежно прильнули друг к другу и обнялись. На одном из снимков Влад Яма целует волосы своей возлюбленной, пока та со счастливо улыбается в камеру. На другом Лилия закрыла глаза от удовольствия и прижалась к плечу своего мужчины, а Влад томно смотрит сквозь солнцезащитные очки.

"Тону в ее глазах", - подписал семейные кадры танцор.

Пользователи социальной сети в комментариях восторженно отреагировали на фотографии семейной идиллии Ямы:

"Какая же она у вас красивая)"; "Влад, ваша жена такая милая 😍😍😍❤️"; "невероятные ❤️"; "Классное фото. Очень красиво"; "Красивая пара🌹🌹🌹❤️❤️❤️😍"; "Красивая пара 🌹🌹🌹❤️❤️❤️😍"; "Вы всегда очень хорошо выглядите, всем пример"; "На такие семья, как ваша, нужно равняться!"; "Класнючие 👍 а взгляд невероятно красивый в жены 👍😊".

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