Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на кадрах, якими поділилася її подруга, модель позує в тісному червоному купальнику, ефектно рухаючись на камеру. Знаменитість не соромиться своїх розмірів, демонструючи себе з найбільш апетитних ракурсів.
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Після цього Квітко повертається спиною і демонструє розкішний вигляд ззаду. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами з ними вирішили поділитися за допомогою Сторіс.
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На фото Анастасія показала себе в чорному купальнику і бейсболці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а також годинником і браслетом на руках. Квітко спокусливо лягла зверху яхти, показуючи самі соковиті місця. Фото вийшло сонячним і спокусливим, адже модель не соромилася демонструвати найспекотніші частини тіла.
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