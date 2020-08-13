Модель Анастасия Квитко, которую признали русской версией Ким Кардашьян, предстала в соблазнительном виде

Звезда постоянно публикует в своем Инстаграм фото в смелых нарядах, в которым показывает невероятные прелести, передает Politeka.net. В этот раз красотка записала несколько сториз, выхваляясь большой грудью.

Модель надела белый топик с глубоким декольте. Большой бюст едва ли не вырывался из-под обтягивающей ткани.

Звезда поиграла с камерой, показав прелести с разных ракурсов. Сначала красотка записала видео из машины, ее стильный образ завершили "зеркальные" очки.

Позже модель позировала в одном из заведений. Было видно, что Анастасия надела юбку.

Модель позировала за столиком, уведя глаза в сторону. При этом в руках красотка держала маленького песика.

Посты не собрали много лайков и комментариев, ведь были опубликованы в сториз, вероятно, красотку осыпали комплиментами в директ. Ведь от этих кадров становится слишком жарко!

Напомним, Анастасия Квитко показала на себе модное бикини с леопардовой расцветкой и кислотного цвета тоненькими лямочками, едва удерживающими ее объемные формы.

Пользователи сети пришли в восторг:

«Прекрасный вид», «какая ты красавица», «У тебя очки баканес, и ты очень красивая», - написали они.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко блеснула на побережье шикарными формами в модном купальнике из золотисто-черной ткани, удачно переливающейся на солнце.

При этом сама модель спряталась за деревом, о которое слегка прислонилась для более выгодного ракурса. Стоит отметить, что большой размер восхитил фанатов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.