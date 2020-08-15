Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Анастасия показала себя в черном купальнике и бейсболке. Образ красотка дополнила стильными очками, а также часами и браслетом на руках. Квитко соблазнительно легла сверху яхты, показывая самые сочные места. Фото вышло солнечным и соблазнительным, ведь модель не стеснялась демонстрировать самые жаркие части тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Купальник", - лаконично подписала кадры красота.

Фанаты, включая Тарзана, поставили более 260 тысяч лайков и написали комментарии:

"Божественное тело", "Какая красивая девушка", "От че вы все в восторге я к сожалению не понимаю это же Совсем не красиво!!!", "Какой прелестный хвостик, любовь моя", "Красивая, чувственная, богиня, неповторимая", "Мода - это выбор того, у кого больше пятая точка".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко показалась на улице в неприличном наряде.

Так, модель решила прогуляться в кружевном топе без белья и тесном платье. Наряд максимально подчеркивал внушительные прелести красотки, а сама девушка, судя по всему, не стеснялась демонстрировать роскошную фигуру.

Напомним, бесстыжая подружка русской Кардашьян покрасовалась в одних стрингах, фото завораживают

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян дала поближе рассмотреть свой роскошный бюст

Также Politeka сообщала, что фигуристая подружка русской Кардашьян спустила мини-шорты, заставив всех покраснеть



