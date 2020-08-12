Модель Анастасия Квитко, которую признали русской версией Ким Кардашьян, похвасталась красивой подругой
Знаменитость опубликовала горячее фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм" и вызвала бурю эмоций у своих подписчиков, передает Politeka.net.
Анастасия Квитко регулярно радует поклонников откровенными снимками, демонстрируя свои соблазнительные формы в самых откровенных образах. Но на этот раз для разнообразия модель показала прекрасное тело своей подруги Веры из Нидерландов, которой тоже есть, чем удивить ценителей женской красоты.
На фото девушка позирует в спальне, повернувшись спиной к камере. Она приспутила джинсовые шорты и обнажила свои пикантные мышцы. Для съемки Вера надела миниатюрное кружевное белье с сердечками, которое едва прикрыло ее пятую точку - с таким богатством она, пожалуй, достойна звания "Мисс ягодицы". Вдобавок, красотка оглянулась через плечо с томным взглядом, призванным засмущать зрителя.
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Пользователи социальной сети восхитились фигурой подружки Квитко и оставили в комментариях много приятных комплиментов:
"Восхитительная"; "Так горяча"; "Адская cеньорита"; "Очень красивая подруга, но ты самая красивая на свете ❤️❤️❤️❤️"; "Красивое и очень изысканное сердце"; "Ты самая красивая роза в моем саду"; "Вкуснятина"; "Красивый цветок 😇"; "Вся божественная, чудесная божественная женщина"; "У меня просто перехватило дыхание от твоего неотразимого великолепного натурального, красивого и чистого тела, милашка:)".
Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".
Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".