Российская модель Анастасия Квитко похвасталась роскошной подружкой, которая затмила звезду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Следите за моей итальянской подружкой…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках подружка Квитко позирует с наиболее роскошных ракурсов, демонстрируя аппетитные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Так бы и шлепнул», «Невозможно смотреть! Такая красота», «фантастика», «вот это роскошная подружка», «божественная красотка», «вот это изгибы, я бы мимо не прошел», «великолепная», - пишут они.

Популярные статьи сейчас

Отказ от доллара набирает обороты, банкам приказано готовиться к крайним мерам: появился документ

Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым: «С таким можно чокнуться»

Русская Кардашьян дала поближе рассмотреть свой роскошный бюст: "Слишком жарко!"

Пышногрудая Чехова скинула одежду и пошла по стопам Волочковой, фото все объясняют: "Ветки не колятся?"
Показать еще

До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть главное во время отдыха.

Девушка прославилась благодаря своим пышным формам и удивительно тонкой талии. И хотя модель уверяет, что пластику она не делала, архивные фото до существенных изменений все же есть в сети. Впрочем, фанатов Квитко это не смущает - они продолжают заваливать необычную модель своими комплиментами и восхвалять ее внешний вид. 

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.