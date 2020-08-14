Российская модель Анастасия Квитко похвасталась роскошной подружкой, которая затмила звезду
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Следите за моей итальянской подружкой…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимках подружка Квитко позирует с наиболее роскошных ракурсов, демонстрируя аппетитные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Так бы и шлепнул», «Невозможно смотреть! Такая красота», «фантастика», «вот это роскошная подружка», «божественная красотка», «вот это изгибы, я бы мимо не прошел», «великолепная», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть главное во время отдыха.
Девушка прославилась благодаря своим пышным формам и удивительно тонкой талии. И хотя модель уверяет, что пластику она не делала, архивные фото до существенных изменений все же есть в сети. Впрочем, фанатов Квитко это не смущает - они продолжают заваливать необычную модель своими комплиментами и восхвалять ее внешний вид.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.