Российская модель Анастасия Квитко похвасталась роскошной подружкой, которая затмила звезду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Следите за моей итальянской подружкой…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках подружка Квитко позирует с наиболее роскошных ракурсов, демонстрируя аппетитные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Так бы и шлепнул», «Невозможно смотреть! Такая красота», «фантастика», «вот это роскошная подружка», «божественная красотка», «вот это изгибы, я бы мимо не прошел», «великолепная», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не смогла скрыть главное во время отдыха.

Девушка прославилась благодаря своим пышным формам и удивительно тонкой талии. И хотя модель уверяет, что пластику она не делала, архивные фото до существенных изменений все же есть в сети. Впрочем, фанатов Квитко это не смущает - они продолжают заваливать необычную модель своими комплиментами и восхвалять ее внешний вид.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.