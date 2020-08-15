Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на кадрах, которыми поделилась ее подруга, модель позирует в тесном красном купальнике, эффектно двигаясь на камеру. Знаменитость не стесняется своих размеров, демонстрируя себя с наиболее аппетитных ракурсов.
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После этого Квитко поворачивается спиной и демонстрирует роскошный вид сзади. Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадрами с ними решили поделиться при помощи Сторис.
Как сообщалось ранее, легендарная российская модель Анастасия Квитко похвасталась пышными формами в непривычном для себя наряде.
Так. знаменитость показалась в черном купальнике и бейсболке, которые решила дополнить красивыми очками, часами и браслетами. Модель решила прилечь поверх яхты, демонстрируя на камеру, чем ее наградила природа.
А поскольку в кадр попали внушительные прелести, фотография получилась особенно пикантной и соблазнительной.
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