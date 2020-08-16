Столична модель Альона Омович показала, хто їй склав компанію в ліжку вранці вихідного дня

У розділі сторіз на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кадри, на яких позує, лежачи в ліжку, а поруч з нею можна помітити красиву білу кішку з довгою шерстю.

"Дві киці", - зазначила Олена в підписі.

На моделі – спортивний топ на тонких бретелях, який ледве утримує груди шостого розміру, і чорні з білими смужками спортивні шортики. Вони підкреслюють тонку талію киянки і її ідеально плаский живіт.

Зазначимо, що Омович із задоволенням публікує в соцмережі провокативні фото і відео, які збирають не одну сотню коментарів. Дівчина не приховує, що нещодавно знову збільшила груди, домігшись ідеальних параметрів, а всіх, хто відпускає з цього приводу їдкі репліки, вона давно навчилася ігнорувати.

Як би там не було, але її публікації не залишають байдужими нікого, а число підписників уже перевалило за 1,2 млн.чоловік, і поступово ця цифра збільшується.

Раніше ми писали про те, що Олена показала себе в сміливому образі і розповіла про випадкові фото.

На фото красуня була в червоному купальнику, який більше нагадував пов'язку на груди. Вона стояла в морі на фоні корабля, а в руці тримала пляшку з водою. Волосся Омович залишила розпущеним, поки поливала себе з пляшки.

"Тут могла б бути реклама Бонакви, але за неї не заплатили. Люблю випадкові фото, а ви?",- написала модель під знімком.

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