Нацбанк рассказал о ситуации, которая касается наличных средств

Об этом сообщает пресс-служба НБУ и пишет Politeka.net.

Центральный банк Украины считает, что жители страны все реже получают деньги наличкой.

По словам ведомства, стремительное расширение платежной инфрастуктуры и сети последовало из-за введения карантиных мер по стране. Объемы и количество проведенных операций по снятию наличных средств стремительно падают.

При этом, общее количество банковских операций при помощи платежных карт составили порядком 2,74 млрд гривен за первые полгода 2020-го, что на 16,6% больше в сравнении с прошлым годом.

В то же время, в первом полугодии текущего года количество операций по снятию наличных сократились на 12%.

Отметим, что общее число эмитированных украинских платежных карт на середину лета составило 71,7 млн штук, что больше на 4,9%, как это было в январе этого года.

Важно подчеркнуть, что в стране на 11,2% увеличилось количество POS-терминалов. Это может говорить о том, что все больше и больше людей предпочитают оплачивать покупки и услуги при помощи неконтактной модели.

Ранее мы писали, что украинцам рассказали о запуске нового сервиса, который также будет доступен в том числе и для пользователей и держателей карт Приватбанка. Теперь украинцы смогут снимать наличные с карты не только в отделениях банка и через банкоматы, но и также непосредственно прямо на кассах супермаркетов.

Сервис под названием "Деньги на кассе" позволят владельцам карт обращаться к кассирам во время совершения покупок при помощи QR-кодов, что делает еще больше комфортным снятие наличных с карт.

Напомним, ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..." .

Как сообщала Politeka, со счета исчезли десятки тысяч гривен, ПриватБанк нашел оправдание: "Нет возможности вернуть...".

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