Все, что нужно знать

Украинские банки смогут принимать и передавать для исследований в регулятор изношенные банкноты

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Такое решение вступит в силу с 1 сентября. Отметим, что ранее этим могли заниматься только уполномоченные банки, но согласно постановлению от 31 июля, данная услуга будет доступна для украинцев во всех банках страны.

Также в НБУ сообщили, что в Украине намерены утилизировать банкнот на общую сумму 25,1 млрд грн. Согласно плану, такие объемы украинской валюты намерены принять от украинцев в первой половине 2020 года.

Отмечается, что уже утилизировано банкнот номиналом 100 грн – в количестве 61,5 млн шт, номиналом 2 грн – в количестве 6,1 млн шт.

"Также заметим, что вовсе не утилизируются банкноты номиналом 1 000 грн", – говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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