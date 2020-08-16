Курс валют в Украине 16 августа удивит цифрами, которые застынут перед грандиозным падением
Так, доллар начнет неделю с невероятного падения: -6,09 за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине последнего рабочего дня доллар уже упал до 27,3473, поэтому гривна немного послабила давление. Из-за этого валюта немного набрала, передает Politeka.
Достанется от гривны и евро: -11,03 уже с начала торгов.
Курс валют 16 августа будет выглядеть следующим образом:
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100 долларов – 2740,83 грн;
100 евро – 3241,85 грн.
В то же время десять российских рублей можно будет купить за 3,72 гривны.
До этого мы приводили слова экономических экспертов о том, чего ждать от курса валюты в недалеком будущем.
Так, после повышения правительством "минималки" с сентября, утверждают эксперты, возможен скачек инфляции и доллара до 30 грн. И это несмотря на то, что министр финансов Сергей Марченко якобы не видит для этого никаких предпосылок.
Подобное мнение, в частности, высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он утверждает, что в ближайшее время курс валют вернется к отметке, которая была сразу после увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Возможной причиной этого является психологический фактор.
Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев.
Как сообщала Politeka, Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами.
Также Politeka писала, про массовый отказ от наличных денег в Украине, появилось важное заявление НБУ.