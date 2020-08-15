Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про улюблені клопоти

Красуня на фото позувала в нижній білизні. Зірка стояла на карачках, п'ятою точкою до камери. Як можна помітити, Анастасія шукала одяг в пральній машині, тому її голови не було видно. Але ніхто б і не звернув увагу на неї, так як від ідеального "горішка" зірки неможливо відірвати погляд, враховуючи позу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З домашніх клопотів, прання - найулюбленіше", - написала красуня під фото.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "терміново телефонуйте пожежникам!"

Повідомлялося, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко спокусила публіку своєю "полуничкою".

Анастасія вигнулася перед камерою, маняще покрутивши стегнами, після чого присіла і помахала рукою. При цьому красуню, мабуть, абсолютно не турбує, що занадто "вітряний" сарафан насилу прикриває що-небудь.

Повідомлялося, що екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко стала невидимкою і підкорила запальним танцем.

Так, зірка вирішила в черговий раз продемонструвати свій танцювальний талант, проте зробила це вельми незвично. На першому кадрі Кумейко на секунду з'являється перед глядачами в чорному купальнику.

Нагадавши, темпераментна екс-Nikita впала на коліна і побешкетувала на піску, показавши бюст

А ще Politeka писала, що екс-Nikita позбулася одягу і сорому, ледь прикривши найпікантніші місця

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita в купальнику влаштувала соковиті ігри у воді, кадри для сміливих



