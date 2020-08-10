Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, посветила «добром» в мокром бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«До завтра, спокойной ночи», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кумейко позирует в мокром бикини, элегантно приподняв над водой пятую точку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какой теперь спокойной ночи», «пошла икру метать», «Шлёпнуть тебя б разок», «как поплавок на воде», «Ох и русалочка🔥🔥🔥могут украсть», «Разве можно после этого спать», «Хороший"хвостик" у русалочки», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальный загар на отдыхе.

На фото Кумейко показала, как катается на катере во время отдыха в Турции. Для этого звезда выбралась на его переднюю часть и присела на корточки, грациозно вытянув одну ногу. Певица позирует в черном слитном купальнике с оригинальным декором в виде сеточки в районе декольте, которая добавляет наряду пикантную деталь и позволяет красотке похвастаться своей пышной грудью. Сверху Кумейко накинула яркую голубую рубашку.

Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".

Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-Nikita свела с ума изгибами в купальнике под жарким солнцем: "Тигрица".

Также Politeka писала, что влажная экс-Nikita в бикини на веревочках пошалила перед камерой: "Ножки просто бомба".