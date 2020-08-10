Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, посветила «добром» в мокром бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«До завтра, спокойной ночи», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кумейко позирует в мокром бикини, элегантно приподняв над водой пятую точку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Доллар сорвется после повышения минималки, грядет тяжелая осень: «Увидим курс больше…»
Мокрая Дорофеева пошалила в бассейне в микро купальнике, Потап не выдержал: «Уже перебор»
Каменских без ума от своих новорожденных малышей, Потап снял минуты нежности: «Люблю!»
Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами: "С 1 сентября..."
«Какой теперь спокойной ночи», «пошла икру метать», «Шлёпнуть тебя б разок», «как поплавок на воде», «Ох и русалочка🔥🔥🔥могут украсть», «Разве можно после этого спать», «Хороший"хвостик" у русалочки», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальный загар на отдыхе.
На фото Кумейко показала, как катается на катере во время отдыха в Турции. Для этого звезда выбралась на его переднюю часть и присела на корточки, грациозно вытянув одну ногу. Певица позирует в черном слитном купальнике с оригинальным декором в виде сеточки в районе декольте, которая добавляет наряду пикантную деталь и позволяет красотке похвастаться своей пышной грудью. Сверху Кумейко накинула яркую голубую рубашку.
Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".
Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-Nikita свела с ума изгибами в купальнике под жарким солнцем: "Тигрица".
Также Politeka писала, что влажная экс-Nikita в бикини на веревочках пошалила перед камерой: "Ножки просто бомба".