Відома українська співачка Анна Корсун, широко відома публіці під сценічним ім'ям MARUV, щосили готується до нових виступів

Вихідні - не привід байдикувати, вирішила Анна і відправилася в репетиційний зал, де разом з дівчатами зі свого шоу-балету відпрацьовувала нові танцювальні рухи.

Відповідним відео вона поділилася в сторіз у соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Для репетиції Анна вибрала прозорий облягаючий напівпрозорий комбінезон леопардового забарвлення, під яким можна помітити чорну білизну.

Схоже, що номер буде традиційно провокативним, оскільки рухи, які відтворює артистка, скромними не назвеш. Відзначимо, що дівчата синхронно повторюють все за MARUV.

Яке враження справили танці на підписників зірки, залишається тільки здогадуватися, оскільки коментарів до сторіз немає, але MARUV залишається вірна своєму стилю і продовжує епатувати в кращих традиціях.

Кількома днями раніше колишня харків'янка поділилася знімком у стильному і зухвалому образі.

На фото красуня була в чорній шкіряній спідниці і напівпрозорої блузці. Анна одягла під низ чорну білизну, а образ доповнила стильними окулярами. На Корсун також були чоботи на пристойному каблуці. Зірка на другому фото спокусливо нагнулася і розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку.

"А я йшла, йшла, йшла... Пиріжок знайшла!",- написала Анна.

Нагадаємо, MARUV після зміни кардинальної іміджу приголомшила схожістю з Пугачовою

А ще Politeka писала, що MARUV у леопардовому костюмі "осідлала" молоденьку красуню.