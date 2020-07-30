Украинская певица MARUV сменила имидж ради чувственной фотосессии и превратилась в копию Диты фон Тиз

Всего несколько дней назад Анна представила серию кадров, на которых показала себя в образе, очень похожим на стиль Моники Беллучи. А сегодня в социальной сети Инстаграм Корсун поделилась кадрами, засветив уже новый имидж.

В образе роковой красотки Анна примерила черное платье с прьями, сделала винтажную прическу и дополнила свой вечерний образ довольно ярким макияжем с акцентом на выразительные глаза.

Как и ожидалось, фанаты тут же принялись комментировать увиденные фото девушки, сравнив ее с известной кабаре-дивой:

«Это прям ваше !!! 😍», «Эпоха Гэтсби или Диты фон Тиз 😎», «Аня решила нас побаловать новыми фотками. Все ясно», «Как же я ждала этих фотографий 🔥😍😍😍», «Богиня🔥», «Maruv красотка конечно, тут без вопросов, но фотограф халтурит, айяйяй☝️ для такого шикарного образа фотки очень невыразительны получились😕 Аня держи своего фотографа в тонусе, он может гораздо лучше!», «Фото Марув–это как отдельный вид искусства», «Роковая женщина! ❤️🔥😍», «Круто, Анька!!!!!🔥🔥», «Вау! Вау! Вау! По легче...😍😍😍», «цигарка зайва, викинь цю гидоту», «Вау, яка краса😍👍», - написала Анна.

Чтобы привлекать внимание к себе, артистка старается в каждой съемке делать акцент на чем-то новом, однако при этом не меняет собственный стиль. На странице Анны в Инстаграм и Фейсбук появились жаркие кадры в смелом и одновременно с тем интригующем образе. С укороченным каре с такой же челкой Корсун блистала в черном мини-платье, дополнив наряд тонкими перчатками из сеточки и капроновыми коглотками такого же оттенка.

Как известно, не так давно знаменитость выставила серию пикантных кадров, которые были сделаны во время съемок клипа Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позировала в черном мини-платье, черных прозрачных колготках и туфлях-лодочках, выставив напоказ стройную фигуру. Детали образа показались фанатам потрясающими, о чем они тут же поспешили написать в комментариях.

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