Украинская певица MARUV показала фигуру на съемках специальной фотосессии, посвященной новому клипу

Анна решила поделиться на своей странице в социальной сети Инстаграм жаркими кадрами. На представленных снимках она позировала в коротком мини, а также со стильной прической после смены имиджа. Певице тут же удалось привлечь внимание к себе.

Так, на странице Анны сразу пять фото покорили фанатов, ведь она позировала с укороченным каре с такой же челкой в черном мини-платье, дополнив наряд тонкими перчатками из сеточки и капроновыми коглотками такого же оттенка. Данный образ Анна примерила специально к съемкам ее будущего клипа.

«Monica Bellucci style 😎 Do I look like her?», - написала Анна.

Фанаты тут же ответили:

«Типаж один 🔥», «Какая красотка💝🔥», «Лучшая🔥💣😍!!!», «Great and wonderful very good style 😍😍😍», «Моника Белуччи, но Марув как бы лучше», «Идеальная и не сравненная☺️😍🔥🔥🔥🔥❤️😘», «Не,Ты однозначно помоложе выглядишь...))», «Какая ты классая Марув😮😮😮», «Вау вау. Огонь-пожар🔥🔥🔥», «Вы похожи на Сэди Фрост - Люси из фильма "Дракула" 🔥🔥🔥», «Шикарный образ 🔥😍».

Отметим, не так давно на фото было видно, как она набрала лишний вес, и ее талия стала менее заметной. При этом, несмотря на попытки скрыть лишнее, во время ролика это все же удалось заметить – позируя в одном купальнике Анна показала, что ее фигура выглядит не так, как раньше.

