Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала себя в неординарном образе

Красотка показала себя в этот раз в какой-то тоненькой одежде, которую невозможно разглядеть. Образ Корсун дополнила ярким макияжем, особенно выделила глаза и брови. Но это не самое интересное, так как у Анны была странная прическа: она покрасилась в рыжий цвет и сразу напомнила Аллу Борисовну Пугачеву. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Может в рыженький", - подписала фотографию Анна.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков, включая Лесю Никитюк, и написали комментарии:

"Алла Борисовна может не надо?", "Нет... Брюнеткой хорошо, Аня!", "Похожая на молодую Билык", "Ты как Алла Борисовна 20 лет назад", "Нет, оставь уже тёмные волосы, больше всего идут", "Та не, и так богиня", "Нет, это плохая идея", "блин, Анька, любишь ты крайности", "Прям ведьмочка с хутора у Диканьки".

Сообщалось, что украинская певица MARUV показала видеоотчет со своего последнего концерта.

Так, в последнее время из-за ограничений и карантина звезда очень мало выступала и давала крайне мало концертов в целом. Желая наверстать упущенное, девушка принялась возвращать тело в форму, а также уже поделилась первым видео отчетом с выступления, прошедшего несколько дней назад.

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