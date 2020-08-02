Украинская певица MARUV показала видеоотчет со своего последнего концерта

Так, в последнее время из-за ограничений и карантина звезда очень мало выступала и давала крайне мало концертов в целом. Желая наверстать упущенное, девушка принялась возвращать тело в форму, а также уже поделилась первым видео отчетом с выступления, прошедшего несколько дней назад.

В новом ролике Анна блистала в необычном тонком комбинезоне с леопардовым принтом и специальными тканевыми вставками черного цвета. При этом образ девушки дополнила неизменная обувь - черные стрипы на супер-высоких каблуках.

«Какой классный трек 😍😍😍😍😍», «Ты просто золотко🔥🔥», «Офигеть😍😍😍😍», «Обалдеть💕», «Песня классная!у Лободы *вно», «Богини, вообще стыдно», «Горячооо😍🔥🔥🔥», «🔥 Это очень Красиво 🔥», «Просто🔥🔥🔥», «Красивая девушка ты», «Офигительно🔥🔥🔥🔥🔥👍», «О господи🤤🤤», «Любовь 💕», «😍😍😍😍😍😍мурашки по коже просто 😍🔥», - написали пользователи.

Чтобы привлекать внимание к себе, артистка старается в каждой съемке делать акцент на чем-то новом, однако при этом не меняет собственный стиль. На странице Анны в Инстаграм и Фейсбук появились жаркие кадры в смелом и одновременно с тем интригующем образе. С укороченным каре с такой же челкой Корсун блистала в черном мини-платье, дополнив наряд тонкими перчатками из сеточки и капроновыми коглотками такого же оттенка.

Как известно, не так давно знаменитость выставила серию пикантных кадров, которые были сделаны во время съемок клипа Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позировала в черном мини-платье, черных прозрачных колготках и туфлях-лодочках, выставив напоказ стройную фигуру. Детали образа показались фанатам потрясающими, о чем они тут же поспешили написать в комментариях.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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