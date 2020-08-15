Популярна російська виконавиця українського походження Наташа Корольова похвалилася трофеями після "тихого полювання"

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка поділилася відео, на якому демонструє, скільки грибів назбирала буквально недалеко від свого будинку, передає Politeka.net.

Зірка показала кошик з грибами, серед яких видно підосичники, білі гриби, а також щось схоже на підберезники.

За словами Наташі, вона в грибах не розбирається, але вважає, що, найімовірніше, гриби в кошику їстівні.

У похід за грибами співачка одяглася дуже стильно. На ній гумові чоботи в чорно-білу смужку, штани, футболка з Міккі Маусом, довга куртка-плащ, сонцезахисні окуляри. Правда, сонця в кадрі абсолютно не видно.

«І це прям поруч у нас, за рогом. Вийшла за ріг, набрала стільки грибів. Зараз будемо супчик варити!", – хвалиться Корольова.

У коментарях користувачі висловили свою думку з приводу грибів, попередивши Наташу не ризикувати, пробуючи незнайомі гриби. Були й ті, хто звернув увагу на зовнішній вигляд артистки. Якщо одні знайшли схожість з Червоною Шапочкою, то інші розкритикували "старий" манікюр й угледіли ботокс на обличчі.

"А де ж мухомор?", "Другий місяць жовтий манікюр.. Змінити б пора", "Ви в грибах не розбираєтеся, може, краще всі ці гриби викинути?)", "Це ж де таки гриби наша червона шапочка назбирала? Обережно з грибами, там спец потрібен", "ось воно, щастя❤️", "Ботокс бачити в щоках... Наташа, не ставай, як Успенська....", "Червона Шапочка практично😁", - пишуть під відео.

Нагадаєсо, Наташа Корольова посвітила грудьми в культовому образі Уми Турман з "Кримінального чтива": "Ух, навіть слів немає".

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