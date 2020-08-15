Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе у в'язаній чорній білизні

Яскраві фото з пляжу, стильні кадри їх фотосесій для дорослої аудиторії, пости з тренувань – все це є в профілі зірки в соціальній мережі Instagram. Тому кожне фото і ролик знаменитості виглядає по-різному, а сама фітнес-тренер привертає увагу нарядами.

У моделі кілька мільйонів фанатів, завдяки тому, що Чері виставляє ще й уривки тренувань, показуючи, як накачати сідниці або зробити сталевий прес, також Ана є власницею власного бренду спортивного одягу та фітнес-клубу, який створила зі своїм чоловіком.

Тому нове фото, на якому засмагла фітнес-модель позує в сітчастій в'язаній білизні чорного кольору, чимало розбурхало фанатів. Образи Ани шанувальники досить нерідко копіюють, намагаючись наслідувати дівчину:

«Подвійне торкання і змахування 😜», «чи Можна бути з тобою💕💕💕», «Muy Preciosos y lindos sus pies se ven muy deliciosos», «Яка дівчинка 😍😍❤️», «Так гаряче», «Улюблений вид цього тіла», «Гаряча гаряча дівчинка», «Гаряча і дика», «холодна, як зимовий день, спекотна, як літній бриз», «Мила ти, Чері❤️✅», «найкрасивіша жінка коли-небудь була ти, боже, ти така чудова, і нікого не бачила, але вони виглядають так само красиво, як ВИ», «Ти така чудова 😍».

Також дівчина вирішила захопити новим образом. На сторінці Ани в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому мокра після водних процедур Ана посвітила ідеальними вигинами.

Дівчина без збентеження демонструє своє тіло в самих різних образах, при цьому вона не боїться бути не зрозумілою-тисячі шанувальників кожен день захоплюються її фігурою, коментують відео з тренувань і зберігають знімки з постановочних фотосесій.

Образ засмаглої Чері в леопардовому купальнику на мокру шкіру також не залишив їх байдужими.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить"