Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в свіжому образі, порадувавши багатомільйонну аудиторію

На фото красуня позувала в рожевому топі і шортах або чимось подібному. Образ Кайлі доповнила стильними окулярами і браслетом на руці. Волосся у зірки були розпущені, а сама Дженнер дивилася в об'єктив камери, показуючи свіжий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію красуні в Інтернеті.

Фанати не написали компліменти і не ставили лайки, так як це було сторі, але так і хочеться сказати: "Ох, зараз трісне, розмір що треба!".

Ми писали, що одна з найзнаменитіших моделей світу, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала пікантним ранковим кадром.

У себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому приймала ванну прямо посеред двору. Дівчина лягла у ванну, яка стояла біля паркану, зарослого красивими зеленими рослинами.

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила красою на відпочинку.

На знімках красуня позувала на яхті в компанії своїх гарячих подружок, а також її разом зі знайомою блондинкою зняли під час екстремального катання: "Ого, які зухвалі".

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