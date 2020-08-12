Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер и ее сестра Ким Кардашьян поразили выходкой

Две известные красотки нередко появляются в совместных фотосессиях, пишет Politeka.net. Один из снимков поразил фанатов, настолько, что они решили запостить его в одной из групп Инстаграм.

Ким и Кайли предстали в коротких белых футболочках. Большие груди выпирали из-под тонкой ткани. Также модели надели цветные трусики: Ким - розовые, а Кайли - фиолетовые.

Обе демонстрировали идеальную фигуру - тонкие талии, плоские животы и пышные бедра. Их образы дополнили фирменные макияжи с акцентом на карие глаза.

Однако, стоит отметить, что снимок был изрядно отфотошоплен.

Красотки прижались друг к другу бедрами. При этом Кардашьян обливала себя и сестричку из душа. Их мокрые тела блестели от капель, а волосы были влажные.

Обе смотрели в камеру, приоткрыв губы.

За 11 часов пост собрал более 12 тысяч лайков.

Пользователи сети написали, что модели - прекрасные женщины, которые достойны только приятных слов и поцелуев.

"Божественны", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер позировала сидя, демонстрируя самые аппетитные места в неоновом кружеве.

Тонкий лифчик обтянул и отлично выделил пышную грудь. Последняя сжалась под тканью и выглядела очень соблазнительно.

От форм красотки нельзя отвести взгляда.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала в одном кружевном белье, да еще и в постели, дав разыграться фантазии своих поклонников.

На первом кадре Кайли сделала фото своего тела крупным планом и без лица. Видно, как кружевной лифчик натянулся на тонких бретельках.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

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