Колишня дружина Віктора Павлика Лариса Созаєва поставила на місце Катерину Репяхову

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук жінка, яка 9 серпня поховала 21-річного сина Павла, не змогла більше витримати лицемірства нової дружини батька її дитини і дала тій "добро" на свій подальший піар.

Вона опублікувала кілька відео зі сторінки Репяховой в сторіз Instagram, в якій та, сидячи в наряді темного кольору міркує про те, що таке біль втрати і засуджує суспільство за те, що воно "змушує демонструвати ось це горе".

"Ми повинні ще комусь довести, що нам дійсно погано, що Віктору погано. Тобто він повинен поводитися так, щоб хтось не подумав "А раптом йому не погано". Розумієте, в чому абсурд? Тобто ми остерігаємося, щоб не залучити знову якийсь негатив, повернутися до нормального життя. Виходить, що суспільство змушує нас якомога довше перебувати в якомусь такому пригніченому стані, в поганому стані. Тоді це правильно, тоді це добре", - філософствує вона.

На другому відео Репяхова в тій же машині міркує, з чого почати, щоб повернутися знову в інстаграмне життя, як почати знімати сторіз і чи потрібно це взагалі:

"Скільки потрібно чекати, щоб всі ненормальні вгамувалися, і щоб я не отримала певну дозу негативу, тому що ось сьогодні протягом дня я думала щось зняти, там як ми пообідали, наприклад. Потім подумала, що почнуть писати типу "Ви що, їсте ще? У вас, типу, горе, а ви тут, типу, їжу їсте. Ви що, не голодуєте? Ви що, не на воді хіба?». І я не розумію ось, правда, що знімати, про що говорити. Хоча, з іншого боку я прекрасно розумію, що я не повинна нікого слухати".

У свою чергу вбита горем мати написала:

"Я тобі дозволяю прямо зараз офіційно радіти і веселитися, тому що до мого горя ти не маєш ніякого відношення. Паша тебе терпіти не міг! Знімай чорний одяг і живи так , як ти жила весь цей час! Не ганьбися!".

Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться , потому что к моему горю ты не имеешь никакого... Gepostet von Лора Созаева am Samstag, 15. August 2020

У коментарях користувачі підтримали Ларису, засудивши подібні вислови Репяхової.

Як відомо, син Віктора Павлика і Лариси Созаєвої Павло помер 7 серпня після безуспішної боротьби з раком хребта.

Нагадаємо, стан Павліка після трагедії з сином нестабільний, молода дружина не стрималася.

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